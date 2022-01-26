В Мособлдуме предложили бороться с нарушителями правил выгула собак с помощью соцрекламы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян предложил бороться с нарушителями правил выгула собак с помощью социальной рекламы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Керселян выразил уверенность, что многие жители не знают, что есть правила выгула животных. По его словам, изменить отношение людей непросто, это требует много времени.
"Годами формировался менталитет, что, например, собак необязательно выгуливать в наморднике. По щелчку пальца этого не изменить. Поэтому мы надеемся, что активные граждане, волонтеры, молодежные объединения примут участие в этой работе. Наша цель – общество, в котором владельцы животных и обычные граждане могут комфортно существовать рядом", – отметил Керселян.
Он напомнил, что в Московской области за выгул собак без поводка и намордника установлен штраф в размере 1 000–2 000 рублей. Для пересмотра наказания необходимо доказать неэффективность существующих мер.
К тому же, отметил депутат, размер штрафа – одна сторона медали. Важно еще выяснить, насколько реально привлечь нарушителей к ответственности. Из-за этого сейчас комитет ведет работу по внесению изменений в областной закон "О ветеринарии". Проект предусматривает обязанность регистрации и чипирования собак.
"Когда у инспектора регионального Минсельхоза будет информация с чипа животного о владельце, привлекать нарушителей закона станет намного проще. Только после этого можно будет оценить, насколько эффективны установленные размеры штрафов", – пояснил Керселян.
Кроме того, депутат подчеркнул, что с привлечением к ответственности такого количества жителей Московской области и их питомцев не справится ни один контролирующий орган.
"Ответственно относиться к своим животным прежде всего должны их владельцы. Так же как и к другим гражданам, и соблюдать правила выгула. Поэтому только работа парламентариев не решит проблему. Гражданское общество должно проявлять сознательность в этом вопросе, так же как и СМИ", – заключил Керселян.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила повысить штрафы за выгул собаки без намордника. В Московской области за прошлый год зафиксировали около 30 случаев нападения собак на детей, два – с летальным исходом.
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