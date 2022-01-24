Детский омбудсмен Подмосковья предложила повысить штрафы за выгул собаки без намордника.

В Московской области за прошлый год зафиксировали около 30 случаев нападения собак на детей, два – с летальным исходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.