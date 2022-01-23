Сугробы в Москве до конца января вырастут до полуметра

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
До конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра, рассказал РИА Новости синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец. Он отметил, что месячная норма высоты сугробов составляет 30 сантиметров.
"Январь в Москве стал довольно снежным – уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. На 23 января вся месячная норма по осадкам уже перевыполнена на 14 процентов, то есть выпало 114 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет в настоящий момент 46 сантиметров по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге", – рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что до конца января выпадет еще 7–12 миллиметров осадков.
С воскресенья в столичном регионе прогнозируется "плавное похолодание". Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала ранее. Температура в Москве в этот день понизится до минус 5 градусов, в Подмосковье – до минус 3–8 градусов.
В начале новой недели температура продолжит понижаться, добавила синоптик. Так, в ночь на 24 января ожидается минус 9–11 градусов, а днем – минус 5–7 градусов. Особенно ощутимым похолодание станет во вторник, поскольку ночью ожидается минус 12–17 градусов, днем – минус 7–12 градусов.
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