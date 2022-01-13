Синоптик рассказала, какая погода ожидается весной и летом в РФ

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Весна будет влажной на юге и сухой – на севере, а лето окажется влажным в начале и сухим – в середине, рассказала "Российской газете" заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева.

Она пояснила, что продолжится традиционное чередование волн тепла и холода. При этом в Сибири февраль окажется прохладным, а в южных районах Западной Сибири и Красноярского края более холодным будет март. Самым теплым, по словам Латышевой, станет июль.

Однако метеоролог обратила внимание на то, что прогнозы носят вероятностный характер. Преобладающие отрицательные температуры она объяснила понижением температуры поверхности Тихого океана и влиянием холодных циклонических вихрей над Сибирью.

"По данным климатических карт, в 2021 году рекордсменами по теплу в нашем Северном полушарии стали Арктика, Китай, Северная Африка и Северная Америка", – сказала Латышева, отметив, что для России прошлый год оказался холоднее 2020 года более чем на два градуса.

Она уточнила, что превышение температуры наблюдалось в России лишь в апреле, августе и ноябре, а сильные холода зимой были вызваны полярными циклонами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Так, например, в Крыму и центральных регионах ночью температура будет опускаться ниже 10 градусов мороза.

