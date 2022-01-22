Синоптик предупредила о "плавном похолодании" в столичном регионе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С воскресенья в столичном регионе прогнозируется "плавное похолодание", рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"У нас пойдет плавное понижение температуры. В субботу еще тепло – днем ожидается минус 2–4 градуса мороза, а в воскресенье будет уже понижение температуры до минус 5 градусов в Москве и до минус 3–8 градусов по области", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В начале новой недели температура продолжит понижаться, добавила синоптик. Так, в ночь на 24 января ожидается минус 9–11 градусов, а днем – минус 5–7 градусов. Особенно ощутимым похолодание станет во вторник, поскольку ночью ожидается минус 12–17 градусов, днем – минус 7–12 градусов.

"Дальше мы будем находиться под влиянием очередного циклона. Будет небольшой снег, колебания температуры будут в примерно аналогичных пределах", – отметила Макарова.

Снег в Москве и Подмосковье будет идти до субботы, 22 января, включительно. К этому времени в регионе может выпасть до 10–15% от месячной нормы. Об этом ранее сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

За прошедшие сутки в Москве прирост свежевыпавшего снега составил до шести сантиметров. В городе проводится подметание дорог и тротуаров с последующей обработкой ото льда. По мере выпадения снега работы повторяются.

В уборке снега задействованы более 12 тысяч единиц техники. На данный момент в городе функционируют 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок мощностью 650 тысяч кубометров снега.