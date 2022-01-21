Эксперт предложил способ борьбы с телефонными мошенниками

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Глава российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил о необходимости ужесточить ответственность операторов для борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чтобы ограничить количество кибермошенничеств, нужно обязать оператора услуг связи усилить контроль за номерной емкостью, которую использует его абонент, и не допускать использования номеров, которые ему не принадлежат", – заявил эксперт.
По мнению Жданова, принимающую сторону трафика необходимо обязать проверять легитимность использования номера отправителя. При этом ужесточение ответственности операторов должно доходить вплоть до отзыва лицензии на оказание услуг. За повторные нарушения может быть введена уголовная ответственность.
Отдельным инструментом, как считает специалист, может стать форма жалобы на мошеннические звонки через портал госуслуг.
Касательно мошеннических звонков и подложных сайтов Юрий Жданов заявил, что злоумышленники по-прежнему используют внешние инфоповоды – выплаты, индексации, а также обращения от имени служб безопасности и правоохранительных органов.
Ранее в Банке России рассказали о распространении нового способа телефонного мошенничества. Злоумышленники начали звонить своим жертвам и убеждать их оформить кредит, после чего переводят средства на свой счет.
Стало известно о новом виде мошенничества
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