ПФР предупредил о новой схеме мошенников с перерасчетом выплат

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пенсионный фонд России предупредил о появлении новой мошеннической схемы, жертвами которых становятся пенсионеры. Об этом говорится в сообщении ПФР в социальной сети "ВКонтакте".

Мошенники стали предлагать за деньги проиндексировать пенсию с помощью фейковых сайтов.

"Перерасчет пенсий осуществляется беззаявительно только сотрудниками ПФР в территориальных клиентских службах. Услуга бесплатная", – подчеркнули в фонде.

Ранее СМИ сообщили, что мошенники начали предлагать россиянам привязать QR-код о вакцинации к странице на портале госуслуг. Злоумышленники представляются сотрудниками портала. Совершать никакие денежные переводы они не просят, а лишь предлагают назвать цифры из СМС, чтобы привязать QR-код к профилю на сайте – это усыпляет бдительность их потенциальных жертв.