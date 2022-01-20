Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

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Злоумышленники начали звонить своим жертвам и убеждать их оформить кредит. После этого мошенники переводят деньги на свой счет. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Сначала человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй, который утверждает, что на него или его близких пытаются оформить кредит. Звонивший также узнает, услугами каких банков пользуется жертва, терял ли человек документы, удостоверяющие личность.

Через некоторое время человеку звонят вновь и представляются сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов.

"Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица оформляют кредит. Чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданину необходимо как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным", – говорится в сообщении.

Злоумышленники также просят жертву никому не сообщать о звонке и выполнять все действия как можно быстрее. Таким образом гражданин якобы помогает раскрыть преступника.

В завершение гражданина просят перечислить выданные в кредит деньги на специальный счет, который также указывает звонивший. В большинстве случаев оказывается, что люди переводят деньги на счет злоумышленников посредством банкомата или терминала.

В результате мошенники могут в течение 3–5 дней убедить жертву оформить несколько вариантов кредитов в разных банках, уточнили в ЦБ.

Ранее ПФР предупредил о появлении новой мошеннической схемы, жертвами которых становятся пенсионеры. Мошенники стали предлагать за деньги проиндексировать пенсию с помощью фейковых сайтов. При этом в фонде отметили, что перерасчет пенсий осуществляется беззаявительно только сотрудниками ПФР в территориальных клиентских службах.

