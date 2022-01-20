Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Фото: depositphotos/DragonImages
Злоумышленники начали звонить своим жертвам и убеждать их оформить кредит. После этого мошенники переводят деньги на свой счет. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Сначала человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй, который утверждает, что на него или его близких пытаются оформить кредит. Звонивший также узнает, услугами каких банков пользуется жертва, терял ли человек документы, удостоверяющие личность.
Через некоторое время человеку звонят вновь и представляются сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов.
"Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица оформляют кредит. Чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданину необходимо как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным", – говорится в сообщении.
Злоумышленники также просят жертву никому не сообщать о звонке и выполнять все действия как можно быстрее. Таким образом гражданин якобы помогает раскрыть преступника.
В завершение гражданина просят перечислить выданные в кредит деньги на специальный счет, который также указывает звонивший. В большинстве случаев оказывается, что люди переводят деньги на счет злоумышленников посредством банкомата или терминала.
В результате мошенники могут в течение 3–5 дней убедить жертву оформить несколько вариантов кредитов в разных банках, уточнили в ЦБ.
Ранее ПФР предупредил о появлении новой мошеннической схемы, жертвами которых становятся пенсионеры. Мошенники стали предлагать за деньги проиндексировать пенсию с помощью фейковых сайтов. При этом в фонде отметили, что перерасчет пенсий осуществляется беззаявительно только сотрудниками ПФР в территориальных клиентских службах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: