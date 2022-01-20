Эксперт по кибербезопасности предупредил о рисках виртуальных банковских карт

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что перенос всех карт на смартфон дает злоумышленникам больше возможностей воспользоваться украденными деньгами.
Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков заявил, что через несколько лет россияне практически полностью откажутся от использования пластиковых банковских карт. По его словам, их захотят сохранить не более 15% клиентов кредитных организаций. Спиваков объясняет тенденцию тем, что банковские карты порой воспринимают как красивый аксессуар.
Ульянов не согласился, что через несколько лет пластиковые кредитки останутся не более чем у 15% клиентов. По его словам, их доля будет значительно больше. Эксперт обратил внимание, что полный отказ от пластиковых карт небезопасен с точки зрения сохранности денег.
"Узнав код, злоумышленники смогут разблокировать телефон и дальше с помощью него расплачиваться. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что есть такой способ оплаты, но с другой – его использование должно быть разумным", – сказал Ульянов.
Также, по словам специалиста, при отказе от пластиковых карт ослабевает двухфакторная аутентификация платежей. С учетом этого преступникам гораздо легче расплатиться краденой кредиткой, предупредил Ульянов.
Ульянов напомнил, что на сегодняшний день в России не везде есть возможность расплатиться виртуальной банковской картой. В особенности это касается небольших населенных пунктов, сказал он.
"Россия – прогрессивная страна, жители которой активно пользуются оплатой с помощью телефонов. Но, если поехать в глубинку, там может не быть инфраструктуры, которая поддерживает такой вид платежей. И не только России это касается, но и других стран. Чуть отойти от основных центров, не факт, что там будут принимать оплату с помощью современных технологий. На эти случаи нужно хранить пластиковую карту", – резюмировал Ульянов.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский поделился, какие купюры лучше не хранить дома. К таким он отнес 500 евро и 100 долларов. Среди опасностей для таких купюр специалист назвал кражу, инфляцию и обесценивание валют.
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