Банкир предрек исчезновение пластиковых кредитных карт в РФ

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Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков предположил, что российские потребители почти полностью откажутся от использования пластиковых банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность", – заявил специалист.
Спиваков выразил мнение, что в ближайшие несколько лет пластиковые карты захотят сохранить не более 15 процентов клиентов кредитных организаций. Такую тенденцию он объяснил тем, что кредитки иногда воспринимаются как красивый аксессуар.
Представитель Райффайзенбанка предположил, что в онлайн-сегменте будут особенно востребованы услуги по ипотеке. На данный момент полный переход к удаленному обслуживанию таких кредитов осложняется необходимостью идентифицировать клиента для открытия счета и при оформлении усиленной квалифицированной кредитной подписи.
К переходу в онлайн-сегмент, по словам Спивакова, готовы 50–70 процентов застройщиков в Москве и Московской области. Аналогичная ситуация отмечается в Санкт-Петербурге, а в регионах данный процент ниже.
Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова объяснила, в чем заключается опасность ношения с собой неиспользуемых банковских карт.
По словам специалиста, за некоторые из них могут снимать комиссию, о которой пользователь не подозревает. Кроме того, незакрытые карты могут привести к утечке личных данных клиентов.
Банки начали взимать комиссию за перевод денег сторонним кредитным организациям
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