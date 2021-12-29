Держатели карты "Мир" сэкономили более 20 млн рублей при пополнении счета "Москвенок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Держатели банковских карт "Мир" сэкономили уже более 20,6 миллиона рублей при пополнении счета "Москвенок" благодаря действующей для них пятипроцентной скидке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Скидочная акция начала действовать 1 сентября и продлится до 31 августа следующего года. За время ее действия москвичи воспользовались скидкой уже более 578 тысяч раз, рассказал глава департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков. Пополнить лицевой счет можно на портале mos.ru, а также через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"Также держатели карты "Мир" в столице могут без комиссии оплачивать услуги детских садов, групп продленного дня, кружков и секций, счета за жилищно-коммунальные услуги, транспортные штрафы и услуги столичного департамента городского имущества. С 1 сентября 2021 года этой опцией воспользовались более 920 тысяч раз", – заявил Новиков.

Отмечается, что картой "Мир" в рамках акции можно выгодно платить за детские сады, группы продленного дня, секции, кружки и другие услуги. Кроме того, картой можно оплачивать без комиссии счета за жилые и нежилые помещения, счета единого платежного документа, штрафы за эвакуацию автомобилей и неоплаченную парковку.

"Также с помощью карты можно пополнить лицевой парковочный счет и счет департамента городского имущества. Последний необходим для внесения арендной платы за нежилые помещения, оплату по договору купли-продажи нежилого помещения, пеней по договору аренды нежилых помещений", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что держатели карты "Тройка" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город".