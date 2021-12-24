Записать билет на "Тройку" можно будет в любом столичном наземном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С конца января будущего года в столице активировать удаленное пополнение транспортной карты "Тройка" можно будет в любом автобусе, электробусе и трамвае, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы продолжаем развивать работу сервиса активации удаленного пополнения карт "Тройка" в наземном городском транспорте", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что до конца января записать билет на "Тройку" можно будет на валидаторах любого наземного транспорта Москвы.
Ранее удаленное пополнение карты "Тройка" стало доступно в автобусах ТиНАО. Для этого пассажирам больше не нужно доезжать до метро. Пополнить баланс можно через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте Московского транспорта. Чтобы активировать пополнение, надо нажать на специальную кнопку на валидаторе. Для подтверждения записи билета следует удерживать карту на экране валидатора.
Ранее сообщалось, что держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город".
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