Удаленное пополнение "Тройки" стало доступно на 90 автобусных маршрутах в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Удаленное пополнение карты "Тройка" стало доступно в автобусах ТиНАО. Для этого пассажирам больше не нужно доезжать до метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Пополнить баланс "Тройки" можно через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте Московского транспорта. Чтобы активировать пополнение, надо нажать на специальную кнопку на валидаторе. Для подтверждения записи билета следует удерживать карту на экране валидатора.
"Мэр Москвы поручил реализовать сервис активации удаленного пополнения "Троек" в наземном городском транспорте. По просьбе жителей мы запустили такой сервис на валидаторах автобусов 90 маршрутов ТиНАО, поскольку в этом округе мало станций метро и активация удаленного пополнения высоко востребована у пассажиров", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.
По его словам, после успешного тестирования новой функции сервис запустят на всех городских маршрутах.
Ранее сообщалось, что держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город". Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать бонусы на скидки до 99% у партнеров программы.
Кроме того, Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.
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