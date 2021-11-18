Более 155 млн руб сэкономили пассажиры метро, МЦК и МЦД при оплате картой "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пассажиры московского метро, МЦК и МЦД с 1 сентября сэкономили более 155 миллионов рублей, оплачивая проезд картой "Мир", сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
"Акции по картам "Мир" в общественном транспорте столицы проходят регулярно, и с каждым разом мы видим все больший интерес людей к нашим предложениям. Так, например, с сентября пассажиры метрополитена, МЦК и МЦД сэкономили на поездках больше 155 миллионов рублей, а число оплат банковскими картами "Мир" увеличилось в 3,5 раза", – сказала она.
По словам Точиловой, растет и популярность оплаты картами платежной системы с помощью смартфона – горожане стали использовать соответствующее приложение в 13 раз чаще.
С 1 сентября и до конца текущего года по карте "Мир" в метро, на МЦК и МЦД можно экономить до 20 рублей. Одна поездка будет дешевле обычной на 10 рублей при оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка. А кешбэк в размере 20 рублей можно получить, если заплатить смартфоном, у которого к Mir Pay, Samsung Pay или Sber Pay привязана карта "Мир". Возможность добавить свою банковскую карту "Мир" в сервис Apple Pay появилась и у обладателей iPhone. При использовании этого приложения также возвращается кешбэк в размере 20 рублей за каждую поездку в метро, на МЦК и МЦД.
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