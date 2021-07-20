Держателям карт платежной системы "Мир" стал доступен Apple Pay

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Владельцы карт платежной системы "Мир" получили возможность применять их в сервисе Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердили в пресс-службе платежной системы. Функция Apple Pay позволяет оплачивать покупки без необходимости прикасаться к терминалу на кассе и работает за счет NFC-модуля.

Новая платежная система для сервиса может быть использована на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari. По касанию функция доступна в iPhone и Apple Watch.

Ранее в июле компания Apple представила новое зарядное устройство для своих смартфонов. Официальный внешний аккумулятор MagSafe способен подпитывать устройство в беспроводном режиме.