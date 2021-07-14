Apple показала важное дополнение для iPhone

Фото: apple.com

Компания Apple представила первый официальный внешний аккумулятор для iPhone 12. Об этом сообщается на сайте компании.

Батарейка MagSafe сможет питать смартфон на мощности до 15 ватт в том случае, если она подключена к адаптеру. Самостоятельно аккумулятор способен заряжать iPhone 12 с мощностью 5 ватт.

В комплект не будут входить зарядное устройство или кабель. Емкость батареи составит около 1 460 миллиампер-часов, обеспечивая полную зарядку для iPhone 12 mini.

При этом аккумулятор будет работать с любыми устройствами, поддерживающими стандарт Qi.

Известно, что для российского покупателя стоимость новинки составит 9 490 рублей.

Ранее стало известно, что будущее поколение iPhone получит улучшенную беспроводную зарядку.

Предполагается, что в компании Apple планируют увеличить индукционную катушку устройства, что также позволит увеличить площадь поверхности, на которой устройство сможет заряжаться.

Также планируется установить в iPhone более мощные магниты MagSafe.