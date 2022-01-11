Россиян предупредили об опасности рассылок о повышении зарплаты

Фото: depositphotos/sabphoto

В течение 2021 года особой популярностью у мошенников пользовались рассылки о повышении зарплаты или опросы о вакцинации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

По данным организации, чаще всего встречаются рассылки по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания.

Кроме того, из-за пандемии участились предложения о покупке поддельных сертификатов, а также о прохождении опросов о вакцинации сотрудников. Мошенники чаще начали эксплуатировать системы доставки товаров, сервисы онлайн-знакомств, по подписке и компенсации жертвам мошенников.

Аналитики также спрогнозировали дальнейшее развитие модели по покупке и продаже готовых решений для взлома и кражи в Сети.

Ранее сообщалось, что в период новогодних выходных мошенники получили базу зараженных гаджетов и начали проводить атаки на счета пользователей. Мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников в связи с тем, что люди еще не полностью вернули себе концентрацию после длительных выходных.

