Россиян предупредили об опасности рассылок о повышении зарплаты

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В течение 2021 года особой популярностью у мошенников пользовались рассылки о повышении зарплаты или опросы о вакцинации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.
По данным организации, чаще всего встречаются рассылки по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания.
Кроме того, из-за пандемии участились предложения о покупке поддельных сертификатов, а также о прохождении опросов о вакцинации сотрудников. Мошенники чаще начали эксплуатировать системы доставки товаров, сервисы онлайн-знакомств, по подписке и компенсации жертвам мошенников.
Аналитики также спрогнозировали дальнейшее развитие модели по покупке и продаже готовых решений для взлома и кражи в Сети.
Ранее сообщалось, что в период новогодних выходных мошенники получили базу зараженных гаджетов и начали проводить атаки на счета пользователей. Мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников в связи с тем, что люди еще не полностью вернули себе концентрацию после длительных выходных.
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