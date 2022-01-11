В России планируют ввести наказание для собирающих милостыню мошенников

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В России планируют ввести наказание для собирающих милостыню злоумышленников. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что будет введена административная ответственность за хищения, которые были совершены людьми без права на благотворительную деятельность с использованием ящиков для пожертвований. То есть в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 "Мелкое хищение" дополняется новой частью 3.

Из документа следует, что за мелкое хищение (не больше 2,5 тысячи рублей) вводится 3 вида наказания – штраф, административный арест и обязательные работы с конфискацией ящика для пожертвований. Сумма штрафа будет равна пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей.

Введение данного наказания также будет распространяться и на организации. За подобную деятельность их могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей.

Кроме того, в Кодекс внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, у которой есть право на благотворительность, но при этом она не соблюдает требования к сбору пожертвований. В данном случае это касается процедуры установки ящиков, использования и правил извлечения собранных денег.

Должностные лица могут быть оштрафованы на 5–10 тысяч рублей, юрлица – на 10–30 тысяч рублей. Уточняется, что закон вступает в силу через 60 дней после его официальной публикации.

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