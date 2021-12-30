Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов. Документы размещены на официальном портале правовой информации.

В частности, один из законов дополняет статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Он уточняет, что неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев повлечет наказание. Размер выплаты устанавливается судом или нотариально заверенным соглашением.

В случае нарушения неплательщику грозят исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Второй закон, подписанный президентом, вносит изменения в статью 157 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказания за неоднократную неуплату алиментов. Людям, регулярно пропускающим выплаты, грозят исправительные и принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

По новым положениям наказание предусматривается и для граждан, уплачивающих средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей в неполном объеме. Освободиться от ответственности неплательщик может при полном погашении задолженности.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина поясняла, что оба закона направлены на устранение неопределенности в вопросе о том, что такое неуплата средств. По словам сенатора, действующая редакция УК позволяет добиться прекращения уголовного дела или даже отказа в его возбуждении, если заплатить хотя бы маленькую сумму.

"Поправки устраняют эту практику, потому что вводят четкое определение", – сказала Мизулина.

Она добавила, что сразу отправлять на скамью подсудимых никого не будут. При задолженности за два месяца предусмотрена административная ответственность. Привлекать в соответствии с УК РФ будут лишь тех, кто ранее уже отвечал в соответствии с КоАП, но вновь перестал платить алименты.

Задолженность по алиментам на детей в России составляет порядка 176 миллиардов рублей. За 9 месяцев 2021 года Федеральная служба судебных приставов смогла вернуть лишь 22 миллиарда.

Ранее закон об ответственности за неуплату алиментов и их перечисление в неполном объеме одобрил Совфед. По словам авторов инициативы, ранее к ответственности привлекали тех, кто полностью не платит алименты в течение двух и более месяцев, но это не касалось должников, которые оплачивает только часть алиментов.