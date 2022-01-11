Эксперт рассказал о мошеннических схемах в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В период новогодних выходных мошенники получили базу зараженных гаджетов и начали проводить атаки на счета пользователей. Об этом сообщил технический директор группы компаний Angara, оказывающей услуги в сфере информбезопасности, Илья Четвертнев.
"Мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами", – цитирует специалиста РИА Новости.
Экспертами уже был замечен всплеск активности злоумышленников. По мнению Четвертнева, мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников в связи с тем, что люди еще не полностью вернули себе концентрацию после длительных выходных.
Кроме того, у тех, кто находится в зоне риска возможного обмана, в этих условиях меньше времени и шансов оперативно увидеть подозрительную активность в аккаунтах, уточнил специалист.
Эксперт обратил внимание на ситуации, когда пользователи гаджетов начинают в большом количестве получать СМС от разных сервисов. При этом как от тех, в которых человек был авторизован, так и от тех, где у него не было аккаунта, например банковских организаций, клиентами которых человек не является.
"В этих СМС-сообщениях содержится информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву – в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет", – объяснил технический директор группы компаний Angara.
В связи с этим он порекомендовал ставить на телефон антивирусное ПО и всегда обновлять все приложения, а также во всех сервисах, где есть такая возможность, использовать двухфакторную аутентификацию.
Зимние праздники являются традиционным временем для активности различных злоумышленников, включая и киберпреступников, которые пользуются тем, что люди находятся в поисках выгодных предложений и в спешке перестают быть сконцентрированными. Однако, по словам директора по информационной безопасности компании Veeam Гила Веги, можно уклониться от таких мошенников, если вовремя их распознать. В частности, отметил эксперт, злоумышленники часто выдают себя за благотворительные организации или турагентства.
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