Эксперт перечислил актуальные в новогодние праздники виды мошенничества

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Новогодние праздники являются традиционным временем для активности различных мошенников, в том числе киберпреступников, которые пользуются тем, что граждане находятся в поисках выгодных предложений и в спешке перестают быть внимательными.
Как рассказал директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега, можно уклониться от таких злоумышленников, если вовремя их распознать. В частности, отметил эксперт, мошенники часто выдают себя за благотворительные организации или турагентства.
Также в период праздников мошенники рассылают фальшивые уведомления о доставке, поддельные подарочные карты, сертификаты и купоны.
"В праздничное время года значительно растет количество людей, бронирующих путешествия. Мошенники знают об этом и отлично умеют создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Вега подчеркнул, при получении внезапного и заманчивого предложения следует несколько раз проверить URL-адрес сайта, с которого оно пришло. Кроме того, для совершения онлайн-покупок стоит создать виртуальную банковскую карту или установить лимит на уже имеющуюся.
Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, что в период новогодних праздников мошенники также совершают атаки на банковские счета и выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи.
Социальный эксперимент: мошенники
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