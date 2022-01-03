Эксперт рассказал о популярных схемах мошенников в новогодние праздники

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Россиянам рассказали о популярных мошеннических схемах, которые злоумышленники используют в период новогодних праздников. Об этом сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в эфире радио Sputnik.
В частности, граждан призвали остерегаться фишинговых сайтов. Такие ресурсы обычно копируют настоящие порталы, на которых люди покупают подарки.
"Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам", – объяснил Сизов.
Кроме того, в период новогодних праздников мошенники чаще совершают атаки на банковские счета.
"В праздники некоторые SMS-уведомления (о состоянии банковского счета. – Прим. ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны", – предупредил специалист.
Сизов также напомнил, что в праздники мошенники часто выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек. Таким образом злоумышленники совершают квартирные кражи.
"Сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников", – обратил внимание специалист.
Ранее москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков в праздники. Сообщалось, что мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.
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