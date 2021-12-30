Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В период зимних праздников мошенники могут проявить активность и начать использовать такую уловку, как выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить подписку, сообщили в "Почта Банке".
Уточняется, что мошенники прибегают к брендам банков с целью взаимодействия от их имени через мессенджеры.
"Они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные пластика и код из СМС", – цитирует "Почта Банк" РИА Новости.
По словам экспертов, настоящие кредитные организации и сервисы не делают рассылку о выполненных платежах в мессенджерах.
Одной из самых опасных мошеннических операций для клиентов банков является реклама праздничных акций и подарков от имени организаций. Таким образом, объяснил вице-президент, директор по безопасности "Почта Банка" Станислав Павлунин, с помощью социальных сетей злоумышленники отправляют ссылки на фиктивные сайты банков, где якобы для получения подарка нужно ввести номер карты и телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции.
Помимо этого, мошенники также выманивают средства и с помощью поддельного сайта брокера. Они связываются с жертвой и заверяют ее перечислить деньги на брокерский счет, однако в этом случае человек перечисляет их на карту или онлайн-кошелек физического лица.
Ранее сообщалось, что в канун Нового года в России увеличилась активность мошенников. Так, одна из уловок злоумышленников касается туристических услуг. Преступники представляются сотрудниками туристических компаний и просят внести предоплату за тур. При переводе денег злоумышленникам жертвы получают фальшивые ваучеры.
Также выявили новую мошенническую уловку и специалисты "Лаборатории Касперского". Она заключается в участии граждан в фиктивном новогоднем розыгрыше денежных призов якобы от крупных российских ретейлеров.
Москвичей предупредили о новогодних мошенниках
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