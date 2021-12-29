Россиян предупредили о предновогодней схеме мошенничества с розыгрышем денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили новую мошенническую уловку с фиктивным новогодним розыгрышем денежных призов якобы от крупных российских ретейлеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно новой мошеннической схеме, злоумышленники предлагают пройти небольшой опрос, который должен помочь повысить качество обслуживания. Потом респонденты должны отправить сообщение о розыгрыше еще некоторым людям, далее их просят заплатить один рубль за доступ к базе данных акции. Таким образом, мошенники предлагают возможность "выиграть" от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Мы напоминаем, что нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные, и критически относиться к слишком щедрым предложениям в Сети", – пояснила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
По словам экспертов, также не нужно переходить по неопределенным ссылкам в почте, мессенджерах или социальных сетях и нажимать по рекламным баннерам на не вызывающих доверия сайтах.
Ранее сообщалось, что в канун Нового года в России увеличилась активность мошенников. Так, одна из уловок злоумышленников касается туристических услуг. Преступники представляются сотрудниками туристических компаний и просят внести предоплату за тур. При переводе денег злоумышленникам жертвы получают фальшивые ваучеры.
Еще одна популярная мошенническая схема – поддельные сайты, якобы позволяющие получить "новогодние выплаты от государства". Хакеры часто подделывают сайты известных банков или юридических фирм, предлагая ввести реквизиты карты для получения денег.
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