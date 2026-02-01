Двое российских моряков с захваченного танкера "Маринера" вернулись домой

Фото: 123RF.com/chawran

Двое российских моряков с захваченного ВМС США танкера "Маринера" вернулись домой. Об этом ТАСС заявил член команды судна Максим Карпенко.

"Все у нас в порядке. Я вернулся утром домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что не мог связаться со своими родственниками после захвата танкера, поскольку британские и американские военные отобрали средства связи. Карпенко поблагодарил МИД России и главу Крыма Сергея Аксенова за содействие в освобождении.

Судно "Маринера" было задержано 7 января. Оно шло в водах Северной Атлантики под российским флагом. В Белом доме тогда указали, что перевозивший нефть танкер якобы не принадлежал конкретной стране, но был частью теневого флота Венесуэлы.

В МИД РФ потребовали от Соединенных Штатов обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на судне, а также не препятствовать их возвращению на родину. В конце января российских моряков отпустили на свободу.