ООН призвала избегать эскалации после захвата российского танкера "Маринера"

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Организация Объединенных Наций (ООН) в курсе ситуации с захватом американскими военными танкера "Маринера" и призывает стороны не допускать дальнейшую эскалацию. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что любые подобные действия в морях и океанах должны выполняться в соответствии с международным правом.

В это же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что танкер якобы был частью теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США. По ее словам, "Маринера" не принадлежал никакой конкретной стране и шел под "ложным флагом".



"В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования", – указала Ливитт.

О задержании танкера стало известно 7 января. Минтранс России назвал захват судна незаконным и напомнил, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

При этом МИД РФ потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне "Маринера". Кроме того, дипломаты призвали неукоснительно соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

