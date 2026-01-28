Форма поиска по сайту

28 января, 12:31

Политика

МИД РФ заявил, что двое россиян с танкера "Маринера" отпущены на свободу

Фото: Etat-Major des Armees via AP

Двое российских моряков с танкера "Маринера" были отпущены на свободу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Находятся на пути домой, в Россию", – приводит ее слова ТАСС.

Танкер "Маринера" был задержан американскими военными совместно с береговой охраной США 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. В Белом доме отмечали, что перевозивший нефть танкер якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

Тогда в МИД потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

Позднее Захарова заявляла, что российская сторона удивлена тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено.

В свою очередь, в генконсульстве РФ в Эдинбурге отмечали, что защита интересов граждан России является приоритетом для дипломатов.

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

