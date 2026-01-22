МИД РФ выразил разочарование промедлением в освобождении российских моряков с "Маринеры"

Фото: 123RF.com/pixphoto

Российская сторона удивлена и разочарована тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Как отметила дипломат, прошел уже значительный срок с момента, когда Москва получила подтверждение от вашингтонской администрации о решении главы Белого дома отпустить граждан РФ.

В связи с этим Россия выразила надежду на скорейшее урегулирование такого "важного и безотлагательного" вопроса и впоследствии возвращение своих граждан на родину.

"Честно говоря, невозможно даже себе представить, что есть какой-то орган власти, непосредственно подчиняющийся в Соединенных Штатах Америки президенту США, который не исполняет то, что он решил, причем, судя по всему, не исполняет сознательно и долго уже не исполняет", – добавила Захарова.

Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. В Белом доме отмечали, что танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

В МИД РФ тогда потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

