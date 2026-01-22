Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:45

Политика

МИД РФ выразил разочарование промедлением в освобождении российских моряков с "Маринеры"

Фото: 123RF.com/pixphoto

Российская сторона удивлена и разочарована тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Как отметила дипломат, прошел уже значительный срок с момента, когда Москва получила подтверждение от вашингтонской администрации о решении главы Белого дома отпустить граждан РФ.

В связи с этим Россия выразила надежду на скорейшее урегулирование такого "важного и безотлагательного" вопроса и впоследствии возвращение своих граждан на родину.

"Честно говоря, невозможно даже себе представить, что есть какой-то орган власти, непосредственно подчиняющийся в Соединенных Штатах Америки президенту США, который не исполняет то, что он решил, причем, судя по всему, не исполняет сознательно и долго уже не исполняет", – добавила Захарова.

Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. В Белом доме отмечали, что танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

В МИД РФ тогда потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

Читайте также


политика

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика