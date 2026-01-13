Форма поиска по сайту

13 января, 15:46

Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА вблизи объекта КТК

Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией "Казмортрансфлот", был атакован БПЛА вблизи инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ).

В результате атаки произошел взрыв, но последующего горения не возникло. Никто из членов экипажа не пострадал.

Уточняется, что загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была назначена на 18 января 2026 года.

В конце декабря 2025 года повреждения в результате удара БПЛА получило здание на морском терминале КТК под Новороссийском. Министерство энергетики Казахстана назвало эту атаку недопустимой. Также ведомство приняло решение экстренно перенаправить экспортные объемы нефти на иные маршруты.

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

происшествиятранспортза рубежом

