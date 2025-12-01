Песков считает очевидным, что КТК атаковали украинские дроны

Фото: kremlin.ru

В Кремле считают очевидным, что объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали украинские беспилотники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры – это практика, которая продолжается", – отметил Песков.

Также он назвал этот случай "вопиющим", так как речь идет об объекте международного значения. Песков добавил, что информации о том, ведется ли расследование по факту атаки на КТК, у Кремля нет.

Здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском было повреждено после атаки БПЛА 25 ноября. Уточнялось, что пострадавших нет. Персонал был эвакуирован в укрытия после объявления тревоги.

После этого Министерство энергетики Казахстана назвало случившееся недопустимым, а также напомнило, что воздействие на международные объекты может создать риски для глобальной энергобезопасности и нанести ущерб экономическим интересам участников консорциума.