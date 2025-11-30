Фото: kremlin.ru

Позиции киевского режима ухудшаются с каждым днем как внутри страны, так и на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, каждый день, когда Киев тянет с мирными переговорами, является упущенным для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский анонсировал "важные переговоры" на следующей неделе, в которых примут участие он и делегация Украины. Он не раскрыл подробностей, но рассказал, что для этого готовится твердая почва.

План США по урегулированию конфликта на Украине был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций их число сократилось до 22.

Позже американский лидер Дональд Трамп поручил делегации США встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения. Российский лидер уточнил, что РФ уже ознакомилась с планом.

Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей. По его словам, американская делегация приедет в Москву уже в первой половине следующей недели.

