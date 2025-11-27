Форма поиска по сайту

27 ноября, 22:09

Политика

Зеленский анонсировал "важные переговоры" на следующей неделе

Фото: TASS/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале, анонсировал "важные переговоры" на следующей неделе, в которых примут участие он и делегация Украины.

"Мы готовим твердую почву для таких переговоров", – добавил Зеленский, при этом не раскрыв иных подробностей по этому вопросу.

Однако украинский лидер рассказал, что делегации Украины и США в конце этой недели встретятся для продолжения работы над пунктами мирного плана. Он отметил, что после прошедших переговоров в Женеве условия нужно привести к такой форме, которая позволила бы достичь мира.

По словам Зеленского, украинская делегация "хорошо подготовлена и настроена на предметную работу". При этом он уточнил, что Украина продолжает поддерживать связь с США и Европой.

План США по урегулированию конфликта на Украине был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций их число сократилось до 22.

Позже американский лидер Дональд Трамп поручил делегации США встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения. Российский лидер уточнил, что РФ уже ознакомилась с планом.

Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей. По его словам, американская делегация приедет в Москву уже в первой половине следующей недели.

