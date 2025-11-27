Канцлер ФРГ Мерц узнал о плане США на Украину из СМИ

Фото: ТАСС/EPA/HALDEN KROG

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц впервые узнал о плане США по урегулированию конфликта на Украине из заголовков СМИ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц, передает "Радио 1".

По данным СМИ, команда Мерца несколько раз связывалась с американской стороной, чтобы организовать звонок с президентом США Дональдом Трампом для разъяснений. Многие главы государств узнали о плане урегулирования конфликта в рамках обсуждения Судана и Украины. Они пытались выяснить подробности у украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, но его тоже не ввели в курс дела.

Издание отметило, что ситуация выявила проблемы с коммуникацией между США и европейскими странами-союзниками по главным вопросам внешней политики. В СМИ подчеркнули, что отсутствие ясности обернулось замешательством и давлением на дипломатов с целью уточнения информации.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил американский план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Как отметил представитель Белого Дома, в документе содержится положения, желаемые Украиной и необходимые для прочного мира.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях опубликовал все 28 пунктов плана, который предполагает отсутствие ядерного оружия на Украине, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями и сокращение численности ВСУ. По данным СМИ, Украина еще должна будет отказаться от вступления в НАТО, а граница в Херсонской и Запорожской областях пройдет по линии боевого соприкосновения.

После проведения переговоров представителей Киева и Вашингтона в Женеве американский план сократили до 22 положений.

В своем недавнем обращении к народу украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит альтернативы по американскому плану урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что страна может оказаться перед очень сложным выбором. Зеленский также отметил, что не будет предавать национальные интересы Украины. В свою очередь, Владимир Путин сказал, что получил план США по Украине. Он также обратил внимание, что американской стороне пока не удается получить согласие Украины.

США ожидает, что Зеленский подпишет новое мирное соглашение до 27 ноября. Администрация Белого дома пригрозила украинскому президенту прекратить поставки оружия при отказе от мирного плана. Зеленский сказал, что хочет встретиться с Трампом 27 ноября для обсуждения вопроса о территориальных уступках. В СМИ также отметили, что Трамп хочет, чтобы конфликт между странами был урегулирован до конца 2025 года.