WSJ: новый план США по Украине включает временный отказ от вступления в НАТО

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Украина откажется от вступления в НАТО в соответствии с новым планом США по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с инициативой.

В статье уточняется, что Киеву придется позабыть о присоединении к Североатлантическому альянсу как минимум на несколько лет.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил американский план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В разработке плана участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Инициатива включает в себя то, что Украина хочет и что ей нужно для прочного мира. Она также содержит и гарантии безопасности для РФ. По информации СМИ, план предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности ВСУ в два раза. США также сократят военную помощь для Украины и призывают ее отказаться от ключевых видов вооружения.