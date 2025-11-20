FT: Украина раскритиковала план США по урегулированию конфликта

Фото: depositphotos/mariakarabella

Чиновники Украины подвергли критике продвигаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванных представителей Киева.

По словам чиновников, без внесения существенных изменений такой план никогда не будет реализован на Украине. Некоторые политики, ознакомившись с планом США, назвали его "крайне однотипным".

Согласно плану Вашингтона, Киев должен будет полностью отказаться от Донбасса, а также сократить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза. В свою очередь, США сократят военную помощь для Украины, а также призывают ее отказаться от ключевых видов вооружения.

СМИ выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский не проявил желания обсуждать предлагаемый США план. В связи с этим встреча Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Турции была отменена.