Axios: встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа в Турции отменена

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и украинского лидера Владимира Зеленского в Турции отменена. Об этом сообщает издание Axios.

По информации журналистов, встречу отменили, когда стало ясно, что Зеленский не желает обсуждает продвигаемый США план урегулирования конфликта на Украине. Переговоры могли отложить в том числе из-за громкого коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине, рассказал неназванный американский чиновник.

Ранее СМИ утверждали, что власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Ключевую роль в работе над планом играет именно Уиткофф.

Позже стало известно, что план США предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности ВСУ в два раза. Помимо этого, США сократят военную помощь для Украины и призывают ее отказаться от ключевых видов вооружения. Русский язык будет признан государственным на Украине, а местное отделение Русской православной церкви (РПЦ) получит официальный статус.

Рамочное соглашение по завершению конфликта на Украине может быть согласовано до конца месяца, возможно, уже на этой неделе. Вместе с тем в МИД РФ сообщили, что официально российская сторона пока не получала никаких соглашений по урегулированию украинского конфликта, о которых пишут СМИ.