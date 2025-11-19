Форма поиска по сайту

19 ноября, 15:29

Политика
Politico: соглашение по завершению конфликта на Украине могут согласовать на этой неделе

Соглашение о завершении конфликта на Украине могут согласовать на этой неделе – СМИ

Фото: 123RF.com/dmyto

Рамочное соглашение по завершению конфликта на Украине может быть согласовано до конца месяца, возможно, на этой неделе. Об этом пишет Politicо со ссылкой на чиновника Белого дома.

Как ранее утверждали СМИ, власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Россией. При этом ключевую роль в работе играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Отмечалось, что план из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский также заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам. Помимо этого, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

