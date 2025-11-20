Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал украинский конфликт "бредовым". Об этом он заявил во время инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.

В своем выступлении Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось уладить множество войн и военных конфликтов по всему миру. В частности, президент США упомянул конфликт между Азербайджаном и Арменией.

"Это продолжалось много-много лет. (Владимир. – Прим. ред.) Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это". Я сказал: "Не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Американский лидер также выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

Согласно американской инициативе, Киев должен будет полностью отказаться от Донбасса, а также сократить численность своей армии в два раза. Кроме того, США сократят военную помощь для Украины и призывают ее отказаться от ключевых видов вооружения.

По информации журналистов, в Киеве уже раскритиковали новый план США. Президент Украины Владимир Зеленский не выразил желания обсуждать эту инициативу, в связи с чего его встреча со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Турции была отменена.