Фото: 123RF.com/wirestock

В Европейском союзе предупредили о неизбежном разгроме киевского режима, сообщает RT со ссылкой на релиз пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Эксперты внешнеполитических и военных ведомств стран ЕС "бьют в набат", а также говорят национальным правительствам о приближении краха западного проекта "анти-Россия" на Украине, отмечают в СВР.

Ранее в СМИ появилась информация, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. Помимо этого, политическая карьера украинского президента Владимира Зеленского скомпрометирована – из "президента-героя" он стал "плохим администратором".

Скандал произошел после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. При этом они назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений – среди введенных мер нет запрета на въезд, заключение договоров и совершение сделок, аннулирования виз и многого другого.

Кроме того, стало известно, что украинского лидера внесли в обвинительное заключение по делу Миндича. По информации НАБУ, он занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.

