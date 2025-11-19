Фото: ТАСС/Zuma

Президента Украины Владимира Зеленского внесли в обвинительное заключение по делу бизнесмена Тимура Миндича, пишет RT.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурант дела занимался коррупцией, используя свою дружбу с украинским лидером.

"<...> пользуясь <...> наличием дружеских связей <...> решил незаконно обогатиться путем совершения преступлений в разных сферах украинской экономики", – приводит текст документа депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее НАБУ провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании около 100 миллионов долларов.

После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Затем ряд СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала. Кроме того, политическая карьера президента Украины якобы была скомпрометирована.