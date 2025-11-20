NBC: Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил американский план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Утверждается, что в разработке плана участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Американская сторона проводила необходимые консультации с украинскими чиновниками и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

По словам представителя Белого дома, план включает в себя то, что Украина хочет и что ей нужно для прочного мира. Он также содержит и гарантии безопасности для РФ. Тем не менее какие-либо подробности инициативы пока не раскрываются.

Мирное соглашение еще предстоит представить украинской стороне, сроки завершения работы над проектом плана совпали с визитом делегации армии США на Украину.

По информации издания Financial Times, план США предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности ВСУ в два раза. США сократят военную помощь для Украины, также ее призывают отказаться от ключевых видов вооружения.

Территории Донбасса, которые Киев уступит Москве, все же будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому у России не будет возможности размещать там свои войска.

В Киеве уже раскритиковали текущий вид американского плана. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился обсуждать данный план, в связи с чем его встреча с Уиткоффом в Турции была отменена.