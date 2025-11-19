WSJ: министр армии США после переговоров в Киеве встретится с представителями РФ

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

США отправили в Киев делегацию во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Дипломаты проведут встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего встретятся с представителями РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Киеве Дрисколл и еще два четырехзвездных генерала армии США встретятся с Зеленским, высокопоставленными военными представителями Украины, а также представителями местной промышленности. Затем делегация США проведет переговоры с российскими официальными чиновниками, однако дата и место встречи пока не указываются.

Издание отмечает, что отправка делегации в Киев связана с желанием администрации США найти способ ускорить окончание конфликта на Украине.

По данным СМИ, власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. При этом ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее Зеленский заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам. Помимо этого, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.