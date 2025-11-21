Форма поиска по сайту

21 ноября, 17:22

Политика
CNN: Белый дом хочет согласования мирного договора между РФ и Украиной до конца года

США хотят согласования мирной сделки РФ и Украины до конца года

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Также Вашингтон планирует заручиться поддержкой иностранных посредников, которые ранее помогали с переговорами по сектору Газа. Согласно замыслу США, Катар и Турция должны играть более активную роль в урегулировании конфликта, при этом оставаясь "за кулисами".

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить американский проект мирного договора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, заявляет Axios со ссылкой на свои источники. Подробности предстоящей беседы и конкретные сроки ее проведения не приводятся.

Информация о подготовке американского плана по урегулированию конфликта на Украине появилась в СМИ 19 ноября. По словам журналистов, план из 28 пунктов оказался вдохновлен успешными усилиями Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

На следующий день Белый дом подтвердил разработку плана по Украине. В его пункты вошли требования об отказе Киева от НАТО, ограничения на численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), вопросы снятия санкций с России и многое другое.

Кроме прочего, Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими территориями, а граница в Херсонской и Запорожской областях проходит по линии боевого соприкосновения. Часть территорий станет демилитаризованной буферной зоной, но де-факто под контролем Москвы.

Официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. При этом администрация Белого дома пригрозила Киеву прекращением поставок вооружений и обмена разведывательной информацией.

Сюжет: Переговоры по Украине
