20 ноября, 23:09

Политика

Белый дом подтвердил разработку плана по Украине

Фото: 123RF.com/imagineseven

Белый дом подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она уточнила, что Уиткофф и Рубио встречались с некоторыми украинцами на прошлой неделе, чтобы обсудить этот план. При этом Левитт заметила, что Вашингтон в равной степени общается с обеими сторонами конфликта, ответив на замечание, что этот план якобы требует серьезных уступок от Украины и почти ничего не требует от России.

"У нас хорошие переговоры с обеими сторонами о завершении этой (потасовки. – Прим. ред.)", – цитирует Левитт ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент одобрил план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов. Проект предполагает полный отказ Киева от Донбасса, сокращение численности армии в два раза, уменьшение военной помощи от США, признание русского языка на Украине государственным и другое.

В это же время предполагается, что те зоны, которые Киев вернет Москве, будут считаться демилитаризованными. Кроме того, линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях по большей части окажутся замороженными, а Россия якобы будет обязана вернуть часть территорий Украине.

Сюжет: Переговоры по Украине
