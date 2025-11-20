Офис Зеленского получил план по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER

Офис украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что получил от США проект плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщается в телеграм-канале президента Украины.

Утверждается, что американская делегация и сам Зеленский договорились проработать пункты предполагаемого плана урегулирования. Кроме того, президент страны планирует уже в ближайшее время обсудить с лидером США Дональдом Трампом пункты, необходимые для мира.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент одобрил план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов. В него вошли не только гарантии безопасности для России, но и то, что требуется Украине для прочного мира.

По данным журналистов, проект предполагает полный отказ Киева от Донбасса, сокращение численности армии в два раза, уменьшение военной помощи от США, признание русского языка на Украине государственным, подтверждение статуса местного отделения Русской православной церкви (РПЦ) и другое.

В это же время предполагается, что те зоны, которые Киев вернет Москве, будут считаться демилитаризованными. Кроме того, линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях по большей части окажутся замороженными, а Россия якобы будет обязана вернуть часть территорий Украине. При этом Запад должен будет признать Крым и Донбасс российскими территориями.

