23 ноября, 19:38

Политика
Reuters: переговоры между делегациями Украины и США начались в Женеве

Переговоры между делегациями Украины и США начались в Женеве

Фото: ТАСС/АР/Martial Trezzini

Переговоры по урегулированию украинского конфликта между представителями Киева и Вашингтона начались в Женеве, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам политика, переговоры между делегациями этих стран до сих пор были продуктивными. Он уточнил, что "в некоторых вопросах даже удалось прийти к окончательным договоренностям".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в телеграм-канале написал, что мирный план по урегулированию конфликта находится на завершающем этапе согласования.

Он указал, что текущая редакция документа уже отражает "большинство ключевых украинских приоритетов".

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", – говорится в публикации.

Ранее США сформировали мирный план по Украине. Документ включает в себя 28 пунктов, которые предполагают возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности украинских военных и другое.

Затем президент Украины Владимир Зеленский назначил делегацию для переговоров по предложенному плану. При этом американский лидер Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Киевом условий мирного плана Вашингтона, однако уточнил, что документ не является окончательным.

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

