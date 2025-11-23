Рубио опроверг слухи о российском происхождении мирного плана по Украине

Фото: ТАСС/AP/Mandel Ngan

Мирный план по урегулированию украинского конфликта не отражает российскую точку зрения и соответствует позиции американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

Таким образом политик опроверг соответствующие заявления американских сенаторов. Как писали ранее СМИ, ряд политиков встретились с госсекретарем на международном форуме по безопасности в Галифаксе, где он заверил их в том, что документ не отражает позицию администрации Трампа.

"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины", – цитирует пост Рубио телеканал CBS.

В свою очередь Politico добавило, что и пресс-служба Госдепартамента США также опровергла заявления американских сенаторов.

"Как последовательно утверждала администрация, этот план был разработан Соединенными Штатами при участии как русских, так и украинцев. Он всегда был обнадеживающим началом продолжения переговоров и, в конечном итоге, подписания окончательного мирного соглашения раз и навсегда", – отмечается в сообщении.

Белый дом подтвердил разработку мирного плана по Украине 20 ноября. В документе уточнялось, что Киев должен отказаться от НАТО, а также прописывались введение ограничений на численность ее вооруженных сил и рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что план может стать основой будущего урегулирования.

В связи с этим на 24 ноября в Анголе был назначен экстренный саммит Евросоюза (ЕС). По данным СМИ, европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине 23 ноября в Женеве.