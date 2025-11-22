NTV: депутат Европарламента Штрак-Циммерман назвала мирный план США по Украине "безумным"

Фото: depositphotos/ginasanders

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала мирный план США по урегулированию конфликта на Украине "безумным навязанным миром", который может разрушить НАТО.

По ее мнению, этот подход "совершенно неприемлем и представляет угрозу безопасности других стран в Европе".

Штрак-Циммерман призвала правительство Германии активизировать всевозможную помощь Украине, включая поставки крылатых ракет Taurus.

"Поставки Taurus обеспечили бы поддержку, в которой нуждается Украина, даже если бы США при их непредсказуемом президенте отказались от нее", – передает ее слова телеканал NTV.

Белый дом официально подтвердил факт разработки мирного плана по Украине 20 ноября. Согласно сообщениям, документ из 28 пунктов включает отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

Кроме того, в плане предлагается признать Крым, Донецк и Луганск де-факто территориями России. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях должна будет пройти по существующей линии боевого соприкосновения.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа стремится к тому, чтобы Россия и Украина договорились о такой сделке до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что подготовит альтернативные предложения к американскому плану. Он выразил мнение, что его страна стоит перед сложным выбором: потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера и пережить "самую тяжелую" зиму, получив дальнейшие риски.

О получении плана сообщил и Владимир Путин. Он отметил, что американская сторона в ходе предварительных обсуждений просила Россию о некоторых компромиссах и проявлении гибкости. Российский лидер считает, что план может лечь в основу будущего урегулирования конфликта.

Трамп, в свою очередь, заявил, что крайним сроком для принятия условий плана станет 27 ноября. Он считает это время "вполне подходящим".