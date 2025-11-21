Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для решения Украины по мирному плану США

Фото: whitehouse.gov

Следующий четверг, 27 ноября, является крайним сроком для принятия Украиной условий мирного плана США, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

По его словам, время "вполне подходящее". Он также добавил, что Украина "неизбежно" утратит контроль над оставшимися районами Донбасса.

Кроме того, по информации The Washington Post, если Киев не подпишет мирную сделку, Вашингтон прекратит военную поддержку.

Белый дом подтвердил разработку плана по Украине 20 ноября. Среди его 28 пунктов – отказ от членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу 2025 года, писали СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит альтернативы американскому плану. По его словам, страна может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера и пережить "самую тяжелую" зиму, получив дальнейшие риски.

Получение плана подтвердил Владимир Путин. Он указал на то, что в ходе предварительных обсуждений американская сторона просила Россию пойти на "определенные компромиссы" и "проявить гибкость". По мнению российского лидера, мирный план США может быть положен в основу урегулирования конфликта.

