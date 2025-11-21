Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 21:02

Политика

Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для решения Украины по мирному плану США

Фото: whitehouse.gov

Следующий четверг, 27 ноября, является крайним сроком для принятия Украиной условий мирного плана США, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

По его словам, время "вполне подходящее". Он также добавил, что Украина "неизбежно" утратит контроль над оставшимися районами Донбасса.

Кроме того, по информации The Washington Post, если Киев не подпишет мирную сделку, Вашингтон прекратит военную поддержку.

Белый дом подтвердил разработку плана по Украине 20 ноября. Среди его 28 пунктов – отказ от членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу 2025 года, писали СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит альтернативы американскому плану. По его словам, страна может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера и пережить "самую тяжелую" зиму, получив дальнейшие риски.

Получение плана подтвердил Владимир Путин. Он указал на то, что в ходе предварительных обсуждений американская сторона просила Россию пойти на "определенные компромиссы" и "проявить гибкость". По мнению российского лидера, мирный план США может быть положен в основу урегулирования конфликта.

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика