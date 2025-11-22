Sky News: премьер Великобритании подтвердил переговоры по Украине в Женеве 23 ноября

Фото: TASS/Zuma

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально подтвердил проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся 23 ноября в Женеве. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Завтра в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины и советников по национальной безопасности (стран. – Прим. ред.) Европы, включая моего советника по национальной безопасности (Джонатана Пауэлла. – Прим. ред.)", – рассказал он.

О разработке мирного плана по Украине Белый дом заявил 20 ноября. Документ из 28 пунктов предполагает отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России. Кроме того, в плане прописывается признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто территориями РФ.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что план может стать основой будущего урегулирования.

Кроме того, на 24 ноября в Анголе был назначен экстренный саммит Евросоюза (ЕС). По данным СМИ, европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США. В частности, признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями.